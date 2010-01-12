Росія виробила 32,4 млн. тонн молока

Росія у 2009 г виробила 32 млн. 430 тыс т молока. Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявила міністр сільського господарства РФ Олена Скриннік, повідомляє Зерно он-лайн.

За її словами, Росія імпортує 7 млн. 100 тыс т молока. "Більше всього ми купуємо, звичайно, у Білорусії - в тому випадку, коли вони нам поставляють якісну продукцію", - сказала вона. Крім того, відзначила міністр, Росія купує молоко у європейських країн, України.

Як відзначила О.Скриннік, згідно із доктриною продовольчої безпеки, Росія до 2012 г повинна вийти на нормативи близько 16% імпорту молока. "Тому комплекс заходів, які робляться урядом, міністерством сільського господарства, спрямований на цю роботу", - підкреслила міністр. "Будуються нові тваринницькі комплекси, субсидується процентна ставка. Ми підтримуватимемо племінне тваринництво, у цьому році, зокрема, молочний напрямок. Це прямі субсидії. Весь цей комплекс заходів, звичайно, буде направлений на те, щоб нам за показниками доктрини продовольчої безпеки вийти до 12-го року на 16 відсотків імпорту", - повідомила міністр.

Перебоїв з молоком і молочними продуктами в Росії не буде, відзначила також О.Скриннік. За її словами, на кінець 2009 р запаси молока в РФ склали 2 млн. 100 тыс тонн. "Запаси молока і молочних продуктів, які є в країні, дають можливість бути упевненим у тому, що перебоїв з молоком і молочними продуктами не буде", - підкреслила вона.