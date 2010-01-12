У Вінниці припинив роботу молокозавод

Вінницький міський молочний завод припинив виробництво до весни поточного року. Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник заводу.

Завод зупинився внаслідок зростання закупівельної ціни на молоко, а виробництво стало невигідним. У грудні 2009 року молокозавод купував молоко по 3 грн. за літр, що у свою чергу призвело до зростання ціни молока з 3 грн. за літр до 5 грн. за літр, і торгова мережа відмовилася від реалізації продукції заводу.

Крім того, виробничі лінії заводу, в більшості своїй, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, а це високе енергоспоживання і збиткове виробництва молочної продукції.

Керівництво молокозаводу зобов`язалося протяг двох-трьох місяців 2010 року виплачувати 270 співробітникам середню заробітну плату.

Довідка УНІАН. ВАТ "Вінницький міський молочний завод" заснований в 1997 році шляхом реорганізації державного підприємства. Спеціалізується на виробництві близько 50 різновидів молочної продукції під торговою маркою "Молочна родина". До 10% продукції підприємство експортує в Російську Федерацію і країни Балтії.

Вінницький міський молочний завод в 2008 році збільшив прибуток на 8,52%, або на 0,274 млн. грн., порівняно з 2007 роком - до 3,490 млн. грн. Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 4,23%, або на 4,874 млн. грн., порівняно з 2007 роком - до 120,068 млн. грн.

96,2852% акцій Вінницького місткмолокозаводу володіє компанія WMG West Milk Limited (Кіпр).