Уряд затвердив перелік іноземної сільгосптехніки під здешевлене кредитування

Кабінет міністрів України затвердив перелік іноземної сільськогосподарської техніки, яку можна придбати через механізм здешевлення кредитів.

Відповідне розпорядження №1651-р від 23 грудня 2009 року “Про затвердження переліку нової сільськогосподарської техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги якого не виготовляються в Україні, і які отримуватимуться сільськогосподарськими підприємствами в 2009-2010 рр. через механізм здешевлення середньострокових і довгострокових кредитів” опубліковано на Урядовому порталі.

До вищезазначеної техніки відносяться: трактори з двигуном потужністю 250-550 к.с., картоплесаджалки 6-рядні, зернозбиральні комбайни з пропускною спроможністю 10 і більш кг/с, комбайни для збору винограду, поливні системи барабанного типу, льонозбиральні комбайни, лінії з обробки овочів і фруктів, обладнання для очищення молока, обладнання для аналізу молока та інша техніка.