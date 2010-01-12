УКАБ: Жито може потіснити рапс

Жито в Україні може повернути частково втрачені позиції і стати привабливою для виробників культурою за умови вдосконалення технологій виробництва, відзначають в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), повідомляє АПК-Інформ.

З середини 90-х років і до недавнього часу жито значно поступалося за площею більш прибутковим і високоврожайним кукурудзі, пшениці, рапсу, при цьому площі під житом знизилися до 0,4-0,45 млн. га. Проте аналіз, проведений аналітиками УКАБ, показав, що за наслідками 2008 р., вирощування жита дало непогані економічні результати.

"Всього господарства усіх форм власності за 2008 р. виробили близько 1,1 млн. тонн жита і мали в середньому 13-15% рентабельності. Цьому, зокрема, сприяли високі ціни реалізації – у середньому за рік 970 грн/т", – коментує результати аналітик ринків рослинництва УКАБ Андрій Товстопят.

Ще більш вражаючі результати показали господарства, що зробили ставку на дотримання технологій вирощування. "З усіх господарств, які вирощували жито, ми відібрати 10% найбільш ефективних. Виявилось, що середня рентабельність по підприємствах цієї групи була 104,9%. І тут чітко видно результат "технологічності виробництва", бо такі господарства одержали по 35,9 ц/га порівняно з 22,8 ц/га в середньому по Україні. Також, маючи переваги при реалізації зерна, вони одержували вищу ціну – у середньому 1100 грн/т, а подекуди до 1350-1400 грн/т", – додає аналітик. Прибуток на гектар посівів у середньому по країні склав 220 грн/га, а в найбільш ефективних господарствах – 1690 грн/га.

"Можливо, зараз не якнайкраща ситуація з цінами на жито, але ми намагалися показати, що у цієї традиційної для України культури є величезний резерв для підвищення ефективності вирощування, що може дати пристойний прибуток аграріям, – коментує результати А.Товстопят. – І для цього ми вирішили провести спеціалізовану конференцію "Ефективне вирощування жита в Україні" під час виставки ІнтерАгро-2010, де детально розглянемо всі аспекти ефективного виробництва". Партнером заходу буде компанія KWS, яка просуває передові технології у цій сфері вже понад 100 років.

Вирощування жита може стати гідною альтернативою особливо тим господарствам, які розташовані в "житньому поясі" України, а саме у північних областях, відзначають в УКАБ.