Завтра в Україні стане ще похолодніше

13 січня в Україні ще похолодає - подекуди до 12° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в середу в західних та північних областях місцями йтиме невеликий сніг, на півночі в окремих районах збережеться ожеледь; температура вночі - 4-9° морозу, подекуди - до 12°, вдень - 2-7° морозу, на Закарпатті вночі - 1-6° морозу, вдень - 0-4° тепла.

На решті території невеликий сніг та мокрий сніг, вдень на сході країни помірні опади; місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура впродовж доби 0-5° морозу, у південних областях від 3° тепла до 2° морозу. У Криму очікується дощ (вдень місцями невеликий); температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 3-8°. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, на півночі області збережеться ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-9°, вдень - 2-7° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень - 5-7° морозу.