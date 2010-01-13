Пшениця США

Торговий день вівторка 12 січня в буквальному розумінні обрушив пшеничні майданчики США, повідомляє Зерно он-лайн.

Найближчі березневі котирування американської пшениці знизилися:

м`яка пшениця SRW в Чікаго на $13,50 до 196,84 $/тонна

тверда пшениця HRW в Канзас-Сіті на $11,76 до 196,19 $/тонна

тверда пшениця HRS в Міннеаполісе на $13,69 до 198,67 $/тонна.

Шоком для ринку виявилися свіжі, січневі, прогнози світового і по країнах балансу пшениці сезону 2009/10. Цифра кінцевих запасів виявилася вищою за попередні розрахунки експертів. Несподіваним для учасників став і прогноз істотного збільшення виробництва і кінцевих запасів кукурудзи, що також чинило тиск на ринок пшениці.

Спекулятивні фонди скинули близько 7 тис. (!) контрактів м`якої пшениці в Чікаго.

Не врятувала положення оцінка площ сівби озимої пшениці. МСГ США видало цифру 37,097 млн. акрів, на 14% менше, ніж під урожай 2009 р. і найнижчий показник з 1913 року. Нагадаємо, експерти оцінювали площі сівби в 40,501 млн. акрів.