Європейська пшениця

Січневий прогноз світового і по країнах балансу пшениці сезону 2009/10, який вчора обнародувало МСГ США, обрушив і європейські біржі, повідомляє Зерно он-лайн.

Трейдери говорять, після того, як стали відомими підвищені прогнози кінцевих запасів пшениці і кукурудзи, що стало справжнім сюрпризом, для ринку залишився лише один шлях – падати. Крім того, постійним чинником тиску залишаються низькі темпи експортних продажів.

Березневі котирування борошномлинарської пшениці на паризькій біржі MATIF впали на 4,25 євро до 129,50 ?/тонна (187,51 $/тонна).

Березневі котирування фуражної пшениці на лондонській біржі LIFFE знизилися на 1,65 фунта до 107,50 Ј/тонна (172,80 $/тонна).