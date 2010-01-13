Світове виробництво пшениці у 2009/10 МР підвищено

Сільгоспдепартамент США опублікував свій черговий січневий звіт світового балансу попиту і пропозиції пшениці в 2009/10 МР, який, в цілому, має понижуючий характер для світового ринку цїєї зернової культури, повідомляє АПК-Інформ.

Так, згідно із звітом USDA, світове виробництво пшениці в поточному сезоні складе 676,1 млн. тонн, що на 2,2 млн. тонн вище за попередню оцінку аналітиків (673,9 млн. тонн), проте поступається показнику 2008/09 МР - 682,7 млн. тонн. Відзначимо, що ринкові очікування в середньому склали 674,4 млн. тонн.

Зокрема, прогноз виробництва зерновий був підвищений, перш за все, за рахунок Росії, на 2,2 млн. тонн - до 61,7 млн. тонн, що, проте, декілька нижче за торішній урожай (63,7 млн. тонн), а також за рахунок країн ЄС-27 - на 0,3 млн. тонн, до 138,3 млн. тонн (у 2008/09 МР було зібрано 151,1 млн. тонн).

Також варто відзначити, що USDA понизив прогнози світового експорту і споживання пшениці в 2009/10 МР на 1,47 і 2,24 млн. тонн - до 123,2 і 644,5 млн. тонн відповідно. Зокрема, у бік пониження (-1,36 млн. тонн, до 22,45 млн. тонн) свої експортні можливості переглянули США зважаючи на дещо слабкий попит (у 2008/09 МР було експортовано 27,62 млн. тонн пшениці). При цьому трейдери не чекали змін у цих оцінках. Обсяг світового експорту зернових у сезоні-2008/09 був переглянутий у бік підвищення - з 117,2 до 142,9 млн. тонн.

Між тим, прогноз кінцевих запасів пшениці у світі в поточному сезоні був істотно підвищений, головним чином, за рахунок США і Росії — майже на 5 млн. тонн, до 195,6 млн. тонн (163,9 млн. тонн в 2008/09 МР). Так, січнева оцінка для США була підвищена на 2,07 млн. тонн - до 26,56 млн. тонн, для Росії - на 1,7 млн. тонн, до 11,13 млн. тонн. Примітно, що для США це буде найвищий показник кінцевих запасів з 1988 р., для Росії - з 1994 р.