Україна скоротила виробництво бурякового цукру

Україна з буряка урожаю 2009 року виробила, за попередніми даними, 1,27 млн. тонн цукру, що на 19,3% менше, ніж у попередньому сезоні цукроваріння, повідомили в Національній асоціації цукроварів «Укрцукор».

Згідно із даним асоціації, у сезоні-2009/2010 буряк переробляли 56 цукрових заводів, тоді як у попередньому - 70.

Усього цукрові підприємства прийняли з урожаю 2009 року 9,44 млн. тонн буряка і переробили 9,2 млн. тонн.

Раніше асоціація «Укрцукор», яка об`єднує вітчизняні цукрові заводи, прогнозувала виробництво цукру з буряка урожаю 2009 року на рівні 1,3 млн. тонн.

Скорочення виробництва бурякового цукру експерти пояснюють зменшенням минулого року урожаю буряка.

З буряка урожаю 2008 року 70 цукрових заводів виробили 1,574 млн. тонн бурякового цукру.