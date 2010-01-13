Україна може відмінити мита на російські добрива

Україна може з лютого відмінити мита на ввезення російської аміачної селітри, повідомляє УкрАгроКонсалт.

За неофіційними даними, цей крок стане відповіддю на продовження Росією угоди про регулювання постачань в країну деяких видів українських труб. Російські виробники міндобрив розраховують на різке збільшення попиту на їхню продукцію. А вітчизняні побоюються, що це може стати для них великою проблемою.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 14 січня розгляне питання про скасування на дев`ять місяців антидемпінгового мита на імпорт аміачної селітри з Росії. Якщо рішення буде прийнято, нульова ставка почне діяти з 1 лютого. Мито у розмірі 11,91% Україна запровадила у червні 2008 року на п`ять років, для "Дорогобужа" (входить в "Акрон") і МХК "Єврохім" вона склала 9,76% і 10,78% відповідно. Приводом для цього слугувало антидемпінгове розслідування, ініційоване Союзом хіміків України, куди входять найбільші українські виробники – черкаський, рівненський і північнодонецький "Азоти" і концерн "Стирол".

Обсяг українського ринку аміачної селітри в 2009 році склав 1,4 млн. т (на 400 тис. т менше, ніж роком раніше), з яких близько 25% припало на імпорт з Росії. Середня ціна добрива сnfyjdbkf $180-185/т. Поточна вартість – порядку $195-220/т на межі з Україною.