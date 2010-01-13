Завтра в Україні невеликий сніг та мороз

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у південних та східних областях буде мокрий сніг та дощ, в Криму сильні опади. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця, у східній частині місцями ожеледь, туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Харківській областях вночі становитиме 7-12° морозу, при проясненнях місцями 13-16°, вдень 4-9° морозу; у центральних областях, на Закарпатті, Одещині, Донеччині та Луганщині вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 4-9° морозу, у столиці - вночі 8-10°, вдень 5-7° морозу.