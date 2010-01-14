В АПК України впровадять новітні технології

Уряд України затвердив концепцію державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України N1650-р від 23 грудня 2009 р., передає «ЛігаБізнесІнформ».

Метою програми є підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності сільгосппродукції на внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок зменшення питомих витрат пального на 26 - 40%, праці – 30 - 60%, прямих експлуатаційних витрат – 22 - 50%, підвищення врожайності сільгоспкультур на 30 - 40%, збільшення валового виробництва зерна на 10 - 15 млн. тонн, м`яса - до 5,1 і молока - до 20 млн. тонн шляхом впровадження зонально-адаптованих ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій виробництва сільгосппродукції у рослинництві і тваринництві.

Таким чином, передбачається удосконалити державну аграрну, фінансову, кредитну і податкову політику, організаційно-економічний механізм держпідтримки розвитку аграрного сектора, освіти і науки; підвищити ефективність і конкурентоспроможність аграрного виробництва з переведенням його на інноваційну модель розвитку в результаті техніко-технологічного переоснащення; розвивати вітчизняний науково-технічний і виробничий потенціал, підвищити ефективність його використання; створювати належні умови для відродження галузі тваринництва, забезпечення виробництва конкурентоспроможної тваринницької продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Програма розрахована на 2010 - 2016 роки. Зокрема, на першому етапі (2010 - 2012 роки) передбачається забезпечити технічне переоснащення сільгосппідприємств, які функціонують у різних природно-виробничих умовах, зокрема технікою вітчизняного виробництва, яка пропонується на ринку для реалізації новітніх технологій виробництва сільськогосподарської продукції. На другому етапі (2013 - 2016 роки) передбачається упровадити новітні технології з використанням сільгосптехніки нового покоління, виробництво якої буде освоєно підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.