У Тернопільській області зменшилося поголів'я птахів

У Тернопільській області у 2009 році поголів`я птахів зменшилося на 0,7% – до 4,323 млн. голів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник начальника відділу тваринництва Тернопільського обласного управління агропромислового розвитку Олег КОЛЯСА.

За його даними, станом на 1 січня 2010 року у населення було 3,695 млн. голів птаха, що на 0,6% більше, ніж на аналогічну дату 2009 року, на птахофабриках – 628 тис. голів, що на 8,1% менше, ніж на 1 січня минулого року.

За словами О.Коляси, скорочення поголів`я птаха в області обумовлене його зменшенням на Теребовлянській птахофабриці на 10% – до 267 тис. голів, а також тим, що Зборівська птахофабрика, де вирощують бройлери, всі 42 тис. голів здала на забій. Водночас Тернопільська птахофабрика наростила поголів`я птаха на 7%, або на 17 тис. голів, – до 259 тис. голів.

Кількість вироблених в області яєць у 2009 році збільшилася на 0,5% – до 351,9 млн. штук. У населення кури знесли 248,6 млн. штук яєць, що на 4,9% більше, ніж у 2008 році, на птахофабриках – 103,3 млн. штук (на 8,7% менше).

Зменшення кількості яєць на птахофабриках О.Коляса пояснив зміною поколінь – старих кур, які гірше несуться, зарізали, а молодняку, щоб добре нести, необхідно підрости було 3-4 місяці.