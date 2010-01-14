Литвин: саме селяни забезпечують соціальний спокій у країні

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що саме селяни забезпечують соціальний спокій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю телеканалу "Новий Чернігів".

В.ЛИТВИН констатував, що у нинішній ситуації українське село "доживає і виживає", і він особисто обізнаний з проблемами селян, оскільки сам - "селянського коріння".

"Мені болить село, а головним чином люди, які чесні, щирі, відкриті, моральні, безмежно терплячі. У сукупності вони забезпечують соціальний спокій в Україні, але це не може тривати безмежно", - сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив занепокоєння станом соціального захисту селян "і тією несправедливістю, з якою не може змиритися". В.ЛИТВИН повідомив, що його батько, пропрацювавши багато років у селі, має пенсію 640 грн.

"Зрозуміло, нас четверо, і батькам ми допоможемо. Але ж турбують люди, які все життя пропрацювали на землі, і їм нікому допомогти", - зазначив В.ЛИТВИН.