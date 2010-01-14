У Кіровоградській області зменшиилося виробництво сільгосппродукції

За попередніми підрахунками, виробництво валової сільгосппродукції у Кіровоградській області за 2009 рік склало 3 млрд. 808,8 млн. грн. Порівняно з 2008 роком скорочення обсягів виробництва склало близько 8% (у 2008 році господарства всіх категорій виробили валової сільгосппродукції на суму 4,1 млрд. грн.)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської ОГА Іван ВЛАДОВ.

За його словами, торік забезпечено виробництво зернових і зернобобових культур в обсязі 2,5 млн. тонн у вазі після обробки. Середня врожайність зернових - 29,4 ц/га, зокрема одержано 923,7 тис. тонн пшениці (середня врожайність – 31 ц/га), 618,3 тис. тонн зернової кукурудзи (середня врожайність – 47 ц/га). Зібрано 717,2 тис. тонн соняшнику (середня врожайність – 17,6 ц/га).

І. Владов підкреслив, що в області сформовано регіональний запас продовольчого зерна в обсязі 43,55 тис. тонн (103,6% тримісячної потреби). У державний продовольчий резерв за механізмом форвардних закупівель поставлено 52,26 тис. тонн зерна. Загальна сума, виплачена Аграрним фондом сільгосппідприємствам області за реалізоване зерно 2009 року, на сьогодні складає близько 135 млн. грн.