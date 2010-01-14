Аграрії Харківської області реалізували понад 1,7 млн. т зерна

Сільськогосподарські підприємства Харківської області за 2009 рік реалізували за межі області по всіх каналах 1730,4 тис. т зернових культур.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласну державну інспекцію карантину рослин.

За інформацією держінспекції, із загальної кількості реалізованих за межі області зернових культур тільки за останній тиждень 2009 року було продано 34,4 тис. т.

Довідка УНІАН. У 2009 році всіма категоріями господарств Харківської області одержано 2,525 млн. т зерна зернових і зернобобових культур.