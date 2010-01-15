Приватні компанії Египета віддають перевагу російській пшениці

За підсумками 2009 року російська пшениця стала лідером за обсягами імпорту приватними компаніями Єгипту. Нагадаємо, що більше половини імпорту даного зерна в країну здійснює державна компанія GASC, повідомляє Зерно он-лайн.

Торік приватний сектор імпортував майже 4,2 млн. тонн (із загального обсягу імпорту в 9 млн. тонн). При цьому, частка зерна російського походження, імпортованого єгипетськими приватними трейдерами, склала близько 60% (2,5 млн. тонн). Також приватні компанії активно імпортували українську пшеницю (11%), незважаючи на те, що зерно жодного разу не змогло перемогти в держтендерах.

Крім того, «приватники» купували польську (8%) і німецьку (5%) пшеницю, а також турецьке, французьке і казахстанське зерно.

Нагадаємо, що лідерами єгипетського ринку приватних імпортних закупівель пшениці є такі компанії як Cairo 3 A, Abo Donkol, Cargill, Venus International, крім того великі млинарські компанії дедалі більше нарощують обсяги прямих імпортних закупівель пшениці.

Приватні єгипетські компанії-імпортери пшениці входять до числа постійних учасників щорічної зернової конференції в м. Шарм-эль-шейх.

Міжнародна зернова конференція-2010 відбудеться 13-16 квітня (Шарм-эль-шейх, Hyatt Regency 5*).