Тігіпко: український ринок мінеральних добрив потребує захисту

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО переконаний, що український ринок мінеральних добрив потребує захисту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Скасування мита на імпорт добрив з Росії означає витіснення з ринку вітчизняних виробників і подальший перерозподіл власності», - сказав С.ТІГІПКО, коментуючи інформацію про ймовірне скасування імпортних мит на аміачну селітру, що постачається російськими заводами.

«Сама поява питання про скасування мит викликає здивування, - зазначив С.ТІГІПКО. – Безмитна торгівля – це добре, але тільки тоді, коли виробники перебувають у рівних економічних умовах». За словами політика, вартість газу для російських хімзаводів майже в чотири рази менша, ніж для українських. “За умов, коли дві третини собівартості – це ціна газу, говорити про чесну конкуренцію за споживача не доводиться”, - констатував С.ТІГІПКО.

«Аміачна селітра - базовий продукт для українських аграріїв. Скасування імпортних мит є згубним для українських заводів. Робити це можна тільки після лібералізації газових цін в Росії і ні на день раніше», – упевнений С.ТІГІПКО. Він вважає, що зняття захисних бар`єрів прискорить перерозподіл власності в хімічній галузі на користь російського капіталу. «Тут криється велика небезпека: Росія виробляє достатню кількість добрив, і купівля українських заводів може стати легким способом позбутися серйозного конкурента», - застерігає С.ТІГІПКО.