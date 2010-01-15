Мито на ввезення цукру-сирцю в країни Митного союзу

Мито на ввезення цукру-сирцю до Казахстану, Росії та Білорусії у лютому залишиться на січневому рівні і становитиме 140 доларів за тонну, повідомляє сайт Митного союзу, повідомляє Агро Перспектива.

З 1 січня 2010 року на території трьох країн почав діяти єдиний митний тариф. Для регулювання імпорту цукру була взята російська модель плаваючої шкали мита, яке залежить від ціни на цукор на Нью-йоркській сировинній біржі. Сторони також домовилися, що Казахстан до 2019 року зможе безмитно ввозити певний обсяг цукру-сирцю для промислової переробки всередині країни. Мито встановлюється на основі середньомісячної ціни на сахар-сирець за попередні три місяці. Згідно із моніторингом, середньомісячна ціна на сирець у жовтні-грудні 2009 року склала 509,59 долара за тонну. Митний союз має намір регулювати ввезення цукру-сирцю за допомогою розміру мит, щоб стимулювати своїх виробників цукрового буряка. Цукор, вироблений з цукру-сирцю, не поставлятиметься на ринки членів союзу, а експортуватиметься у треті країни. Сторони вже погодили баланс постачань цукру на 2010 рік. Зокрема, Білорусія наступного року зможе поставити до Росії 150 тисяч тонн бурякового цукру, до Казахстану — 50 тисяч тонн. Внутрішнє споживання цукру в Білорусії становитиме 350–360 тисяч тонн.