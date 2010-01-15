Світове виробництв зерна може скоротитися в 2010 році

Маркетинговий аналітик Американської пшеничної асоціації Чед Уейгенд, (Chad Weigand) поділився з читачами своєю думкою про перспективи ринку пшениці у 2010 році, повідомляє Агро Перспектива.

Початок нового року, на його думку, було ознаменовано новими тенденціями у світовій торгівлі пшеницею, які з`явилися під впливом таких чинників, як надмірна пропозиція пшениці і глобальний економічний спад. У 2009–2010 маркетинговому році світове виробництво пшениці склало 674 млн. тонн, трохи поступившись рекордному обсягу виробництва 2008–2009 маркетингового року у розмірі 682 млн. тонн. Зростання виробництва стало причиною того, що співвідношення запасів до споживання досягло найвищого рівня з 2001–2002 маркетингового року і склало 30%. Надмірна пропозиція зерна,скоріш за все, призведе до скорочення світового виробництва в 2010 році. За попередніми прогнозами, в США скорочення площ сівби пшениці складе 3%. При цьому очікується, що площі сівби м`якої червонозерної озимої пшениці (Soft Red Winter — SRW) скоротяться на 15%. Надмірна пропозиція твердої пшениці дурум на світових ринках також може призвести до скорочення площ, що відводяться для вирощування цієї пшениці. Незважаючи на те, що Україна засіяла більше озимої пшениці, ніж торік, країна навряд чи зможе розраховувати на високу врожайність через холодну, суху погоду. У 2009 році в Росії була створена Об`єднана зернова компанія, метою якої є збільшення виробництва зерна і розвиток інфраструктури. Росія, яка займає п`яте місце у світі серед найбільших виробників пшениці, володіє значним потенціалом для нарощування виробництва. Але, навіть збираючи рясний урожай, Росія впирається в проблему недосконалості існуючої системи логістики. Зважаючи на нинішній стан російської економіки, у найближчій перспективі досягнення мети, поставленої перед Об`єднаною зерновою компанією, здається вельми проблематичним. У середині 2010 року американське Агентство по захисту навколишнього середовища повинне остаточно визначитися з питання про збільшення вмісту етанолу в паливних сумішах з бензином. У разі ухвалення позитивного рішення зросте попит на етанол і ціна на кукурудзу.