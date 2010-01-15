У Тернопільській області скоротилося виробництво м'яса і молока

У Тернопільській області за підсумками 2009 року виробництво м`яса всіма категоріями господарств скоротилося на 7,1% порівнянj з 2008 роком – до 55 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник начальника відділу тваринництва Тернопільського обласного управління агропромислового розвитку Олег КОЛЯСА.

За його словами, e 2009 році Кабінет Міністрів відмінив дотації на високовагову худобу, відповідно, у людей не було стимулу здавати худобу на забій.

За його даними, сільськогосподарські підприємства тепер збільшують поголів`я великої рогатої худоби, відповідно, вони теж зменшили виробництво м`яса – на 17,5%, до 9,4 тис. тонн.

Крім того, в 2009 році в Тернопільській області вироблено 418,7 тис. тонн молока, що на 1,2%, або 5,3 тис. тонн, менше, ніж в 2008 році.

«Зменшується поголів`я корів, відповідно, і молока стало менше. Хоча продуктивність корів виросла на 37% – середній надій на одну корову досяг 4,184 тис. кг», – відзначив О.Коляса.