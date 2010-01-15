Завтра опади очікуються на сході України

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у східних областях та Приазов`ї невеликий сніг, у Криму місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах країни, крім Криму, ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у східних областях, Приазов`ї та Криму пориви 15-20 м/с.

Температура на Закарпатті та у південних областях вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу; у Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла; на решті території вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу; у північній частині вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу.

У Київській області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.