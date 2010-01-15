"Вітмарк-Україна" в 2009 р. збільшила оборот на 12%

Компанія «Вітмарк-Україна», один з найбільших виробників сокової продукції (Одеса) (ТМ Jaffa, «Наш Сік – ОКЗДП», «Соковита», «Чудо-Чадо», Aquart»), за наслідками 2009 р. збільшила оборот на 12%, або 90 млн. грн., порівняно з 2008 роком – до 840 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

При цьому, за даними компанії, ринок напоїв скоротився через зниження споживчої спроможності (категорія соків, нектарів і напоїв у 2009 році зменшилася більш, ніж на 20%), але компанії вдалося зберегти обсяги продажів по ключових брендах.

Крім того, розвиток нових продуктів дав компанії додаткові обсяги продажів. Також компанія підсилила позиції у категорії дитячого харчування. «В умовах, коли імпортні бренди втратили частку через зростання ціни, «Чудо-Чадо» залишався найдоступнішим продуктом у категорії і досяг 30% в сегменті соків», - наголошується в повідомленні.

У 2010 році компанія продовжить «активно підтримувати свої ключові бренди, а також розвивати новинки у нових категоріях.

Довідка УНІАН. Компанія "Вітмарк-Україна" заснована в 1994 р. і є одним з найбільших українських виробників соків, нектарів, соковмістких напоїв, дитячого харчування, пюреподібних і концентрированих напівфабрикатів. Компанія володіє ТМ «Jaffa», «Jaffa Select», «Jaffa Natura», «Jaffa FreshUp», «Jaffa Selected Fruit», «Jaffa Viva», «Jaffa Ice Tea», «Jaffa Spring», «Наш Сік – ОКЗДП», «Соковіта», «Чудо-Чадо», «Aquarte».

За оцінками компанії, її частка на ринку СНД складає 25%.