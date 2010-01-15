Кабмін впроваджуватиме інноваційні технології в АПК

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням схвалив Концепцію державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі інноваційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року.

Розпорядження від 23 грудня 2009 р. №1650-р опубліковано на сайті уряду.

Мета програми – підвищення ефективності виробництва й конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Термін виконання програми – 2010-2016 рр.

На першому етапі (2010-2012 рр.) передбачається забезпечити технічне переоснащення сільгосппідприємств, зокрема, технікою вітчизняного виробництва. На другому етапі (2013-2016 рр.) передбачається впроваджувати інноваційні технології з використанням сільгосптехніки нового покоління, виробництво якої буде освоєно підприємствами вітчизняного машинобудування.

Очікується, що реалізація програми дасть змогу збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, підвищить експортний потенціал країни тощо.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, суб`єктів господарювання, залучення іноземних інвестицій та ін. Необхідний обсяг фінансування для виконання програми становить 94 млрд. 761,6 млн. грн., зокрема з держбюджету – 28 млрд. 559,9 млн., з місцевих бюджетів – 8 млрд. 537 млн., кошти суб`єктів господарювання - 51 млрд. 751,1 млн., лізинг – 5 млрд. 913,6 млн. грн.