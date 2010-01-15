Урожай зерна в Україні знизився

В Україні в 2009 р. зібрано 46 млн. тонн зерна (у вазі після доробки), із них продовольчого зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики, порівняно з 2008 р. виробництво зерна зменшилося на 13,7%, що викликане зниженням врожайності зернових культур (на 4,9 ц з 1 га, або на 14,2%).

Сільгосппідприємствами вироблено 35,8 млн. тонн зерна (78% загального валового збору), господарствами населення – 10,2 млн. тонн (22%).

У 2009 р. врожай рису зріс в 1,4 разу – до 142,9 тис. тонн, але за рахунок зниження врожайності виробництво всіх інших культур зернової групи (окрім кукурудзи) проти 2008 р. зменшилося: пшениці – на 19,3%, ячменю – на 6,2%, жита – на 9,3%, вівса – на 22,6%, гречки – на 21,6%, проса – на 36,9%. Скорочення виробництва кукурудзи на зерно (на 8,5%) викликане зменшенням зібраних площ при зростанні врожайності з 46,9 ц до 50,1 ц з 1 га.

В Україні під урожай 2009 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27 млн. га, порівняно з 2008 р. загальна посівна площа зменшилася на 0,1 млн. га (на 0,5%).