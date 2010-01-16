В Україні дорожчає картопля

Ціни на продовольчу картоплю в Україні зростають практично щодня.

Виробники усіх регіонів країни говорять про істотне перевищення попиту над пропозицією, що дозволяє їм без особливих втрат переглядати відпускні ціни, повідомляє АПК-Інформ.

Найбільш високі ціни на картоплю відзначаються в східних і південних регіонах країни, де виробники, часто, продають продукцію високої якості дорожче 3 гривні за кілограм.

Ціни на картоплю в західних регіонах нижче майже на 1 гривню за кілограм, тому що пропозиція продукції в цьому регіоні вища.