Кабмін схвалив концепцію розвитку виробництва продуктів для дітей

Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів

дитячого харчування на 2010 - 2014 рр.

Відповідне розпорядження КМУ (від 13 січня 2010 р. №82-р) опубліковане на сайті уряду.

Документом доручено Мінагрополітики спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади розробити і подати в тримісячний термін Кабміну проект програми.

Мета програми – створення сприятливих умов для розвитку виробництва різних видів продуктів дитячого харчування.

Передбачається, що фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів Державного і місцевих бюджетів, а також інших засобів.