Україна призупинила мито на російську аміачну селітру

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України повідомила про призупинку дії антидемпінгових заходів щодо імпорту до України російського нітрату амонія (аміачної селітри) строком на 3 місяці (рішення комісії №– 224/2010/4403-47). Про це говориться у повідомленні, опублікованому в «Урядовом кур`єрові» від 19 січня 2010 р. №9, повідомляє АПК-Інформ.

Так, зокрема, наголошується, що 13 січня п.р. згідно із законов України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула інформацію, подану Мінагрополітіки, коментарі вітчизняних виробників, а також висновки Мінекономіки України щодо відповідності національним інтересам дії антидемпінгових заходів щодо імпорту до України нітрату амонія (аміачної селітри) походженням з РФ.

За наслідками цього комісія встановила, що економічні умови на ринку України змінилися таким чином, що в національних інтересах є необхідність призупинити дію антидемпінгових заходів щодо імпорту російської аміачної селітри.

Рішення набирає чинності з дня публікації цього повідомлення, тобто 19 січня 2010 р.