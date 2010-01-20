Виробництво хліба в Білорусі скоротилося

Виробництво хліба і хлібобулочних виробів у Білорусі в 2009 р. скоротилося на 2% порівняно з 2008 р. - до 542,818 тис. тонн, повідомили в Національному статистичному комітеті, повідомляє АПК-Інформ.

Основний обсяг випуску хлібобулочної продукції забезпечили підприємства міністерства сільського господарства і продовольства, які за 2009 р. виробили її 325,083 тис. тонн (на 2% менше, ніж у 2008 р.).

У Белстаті також повідомили, що у 2009 р. 122,501 тис. тонн хлібобулочної продукції виготовили підвідомчі облвиконкомам підприємства (на 2,2% менше рівня 2008 р.). Підприємства Білкоопспілки за рік виготовили 79,314 тис. тонн такої продукції (на 4,3% менше), МВС – 6,344 тис. тонн (на 3% менше).

Юридичні особи без відомчої підлеглості збільшили випуск на 31,5% - до 9,331 тис. тонн, Міненерго – на 55,1%, до 245 тонн.

Запаси хліба і хлібобулочної продукції на складах підприємств на 1 січня склали 534 тонн (1,2% до середньомісячного обсягу виробництва)