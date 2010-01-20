В Україні за 2009 рік виробництво агропродукції збільшилося на 0,1%

За попередніми даними Держкомстату, загальне виробництво продукції сільського господарства у всіх категоріях господарств за 2009 р. порівняно з 2008 р. збільшилося на 0,1%, в т.ч. в аграрних підприємствах – скоротилося на 0,6%, в господарствах населення – збільшилося на 0,6%. Про це повідомив Державний комітет статистики України.

Також за попередніми розрахунками, в 2009 р. виробництво продукції рослинництва порівняно з 2008 р. зменшилося на 2,4%, в т.ч. в сільськогосподарських підприємствах - на 5,8%, в господарствах населення збільшилося на 0,9%.