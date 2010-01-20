На Тернопільщині зерна у 2009 році зібрано на 1,8% менше

На Тернопільщині обсяги зібраного зерна у 2009 році господарствами всіх категорій зменшились порівняно з 2008 роком на 1,8% до 1,568 млн. т.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, зумовлено це зменшенням урожайності зернових культур (на 0,6 ц з 1 га до 33,4 ц/га) та площі їх збирання (на 1,1 тис. га або на 0,2% до 468,9 тис. га).

Сільськогосподарськими підприємствами у 2009 році було вироблено 76,3% зернових. Урожайність зернових культур у аграрних підприємствах була вищою, ніж у господарствах населення на 7 ц/га і склала 35,4 ц з 1 га.

У 2009 році порівняно з 2008 роком пшениці зібрано на 4,3% більше (839 тис. т), натомість виробництво ячменю зменшилося на 5,5% до 364 тис. ц, жита – на 24%, кукурудзи на зерно – на 10,5% до 300 тис. т.

За рахунок розширення посівних площ на 8,1% валовий збір ріпаку у 2009 році порівняно з 2008-им зріс на 1,9% (2,9 тис. т) і становив 156,8 тис. т.