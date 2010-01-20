Білорусь ввела новий державний стандарт на сири, починаючи з 1 січня 2010 року. За інформацією Держстандарту, СТБ 1373-2009 "Сири. Технічні умови" розповсюджується на напівтверді сири з низькою температурою другого нагрівання (від 35 до 43 градусів Цельсія), що виготовляються з нормалізованого пастеризованого коров`ячого молока.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №1 (49) 2010.

Новий стандарт встановлює терміни і визначення, технічні вимоги, правила приймання, методи контролю, умови транспортування і зберігання сирів. Розробка нового стандарту була викликана необхідністю актуалізації вимог до даної продукції, а також переглядом нормативних документів на сири в Російській Федерації.

Стандарт розповсюджується на 12 видів напівтвердих сирів, серед яких - "Голландський круглий", "Голландський брусок", "Костромський", "Естонський", Російський", "Російський", "Північний", "Російський молодий", "Мінський", "Сільський" і "Буковинський".