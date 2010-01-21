Економіст: мораторій на продаж земель - це політичний PR

Чергове оголошення парламентом мораторію на продаж земель в Україні стосується швидше політичного PR, ніж законотворчість.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Справа в тому, підкреслив він, що чинний Земельний кодекс говорить, що землі сільгосппризначення не можуть продаватися до набуття чинності законів про земельний кадастр і про ринок землі. Таким чином, доля земельного ринку в 2012 році також цілком знаходиться в руках парламенту, зробив висновок економіст. Чинне законодавство встановлює, що за замовчуванням з 1 січня 2012 рік ринок сільгоспземель введений не буде, нагадав він.

На думку О.БЛІНОВА, постійне продовження мораторію є серйозною перешкодою для розвитку аграрного сектору. «Збереження статус-кво підтримує, зокрема, існування сірого й чорного ринків сільгоспземель в Україні», - упевнений економіст.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 січня 2010 подолала вето Президента України на Закон «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Цим законом передбачено продовжити мораторій на продаж земель до 1 січня 2012 року.