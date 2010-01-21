"Укррос" виробив 15,7 тис. тонн цукру

Один з найбільших агрохолдингів України ВАТ "Цукровий союз "Укррос" виробив 15,72 тис. тонн цукру із ввезених торік у рамках квоти 16,144 тис. тонн очеретяного цукру-сирцю, повідомляє АПК-Інформ.

Згідно із прес-релізом ВАТ "Цукровий союз "Укррос", переробку цукру-сирцю вело ВАТ "Пальмірский цукровий завод " з 25 грудня 2009 р. по 15 січня п.р.

"Виробництво велося у важких кліматичних умовах, температура повітря коливалася від -18 до -23°С", - говориться в повідомленні з посиланням на виконавчого директора ВАТ "Цукровий союз "Укррос" Володимира Григоревського.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року ВАТ "Цукровий союз "Укррос" одержало ліцензію на імпорт 29,65 тис. тонн до України очеретяного цукру-сирцю в межах введеної країною тарифної квоти. Проте у зв`язку із змінами біржової ціни цукру-сирцю на міжнародних ринках компанія придбала і ввезла лише 16,144 тис. тонни цукру-сирцю.

Компанія також планує одержати квоту на ввезення очеретяного цукру-сирцю у 2010 році.

ВАТ "Цукровий союз "Укррос" створено в лютому 2007 року. До його складу входять 7 цукрових заводів і 22 сільськогосподарських підприємства. Компанія волдіє близько 100 тис. га землі. Частка компанії на українському ринку цукру в 2008 р. склала 12,8%. Торік компанія провела приватне розміщення 19,98% акцій і залучила 201,93 млн. грн.

Україна відповідно до узятих перед Всесвітньою торговою організацією зобов`язань запровадила на 2009 р. квоту на пільгове ввезення 263,9 тис. тонн очеретяного цукру-сирцю.