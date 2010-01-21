Держкомстат: В Україні виробництво азотних добрив зменшилося

Підприємства хімічної промисловості України у січні-грудні 2009 р. зменшили випуск азотних добрив (мінеральних та хімічних) на 19,4% порівняно з 2008 р. – до 2,17 млн. тонн. Про це повідомив Державний комітет статистики.

Згідно із повідомленням, у грудні 2009 р. виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 20,7% порівняно з листопадом 2009 р. і на 4,3% порівняно з груднем 2008 р. - до 220 тис. тонн.