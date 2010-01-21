У Криму продовжено штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжене на четвер.

Як повідомляє кримське управління МНС, в автономії очікується дощ, сильний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця. Можливе посилення швидкості північно-східного вітру до 20 метрів за секунду.

Проїзд по кримських дорогах вільний.

Як повідомляв УНІАН, Крим живе в умовах штормового попередження вже декілька днів.

У понеділок місцеве управління МНС повідомило, що 19-20 січня в автономії буде дощ, що переходитиме у сніг, сильна ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер з поривами до 25-30 м/с.

Негода у вівторок і вночі на середу знеструмила понад 40 сіл автономії, бригади електриків вели ремонтні роботи.

Наприкінці минулого тижня рятувальники попереджали про посилення вітру 17-19 січня.