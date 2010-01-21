Умови ЄС зі створення зони вільної торгівлі з Україною не є партнерськими

Умови, запропоновані Європейським Союзом зі створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною, не є партнерськими, оскільки не враховують інтереси України як аграрної країни зі значним експортним потенціалом.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), про це неодноразово йшлося під час форумів у рамках виставки «Зелений тиждень», який проходить у Берліні з 14 по 24 січня 2010 р.

«У нас є плани щодо експорту тваринницької продукції до Європи в 2010 році, й ми сподіваємося на надання відповідного статусу українській ветеринарній службі європейськими інспекторами, як це відбулося в сегменті насінництва, - сказав міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК під час виступу на форумі «Аграрно-політичний діалог: значення для політики та бізнесу». - Але багато в чому наші можливості залежатимуть від тих умов, які нам сьогодні пропонують зі створення ЗВТ, і тут є проблемні питання».

Цю тезу підтримав у своєму виступі й президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс ЛІССІТСА, виступаючи під час Українсько-німецького форуму. За його словами, Україна не отримує ніяких переваг при створенні зони вільної торгівлі на умовах, запропонованих європейськими колегами, зате повністю відкриває й так мало захищений після вступу до СОТ ринок для товарів із ЄС. «Ми зараз намагаємося розібратися, як працювати, виконуючи зобов`язання, взяті перед СОТ, і розуміємо, що вони були не зовсім вигідними для України. Тому, враховуючи наш досвід, слід відстоювати інтереси країни при створенні ЗВТ. Особливо це стосується таких товарних позицій, як зернові, цукор, м`ясо птиці, яловичина, овочі та продукти їх переробки, зокрема томатна паста. Саме в цих сегментах працюють компанії, які готові поставляти продукцію належної якості до ЄС», - сказав він.

За словами директора з розвитку бізнесу в Росії та Україні компанії OSI, яка в Україні володіє Козятинським м`ясокомбінатом і компанією «Агросолюшнс» Гартмута ШИМЕЧЕКА, підприємства OSI в Україні побудовані за принципом аналогічних виробництв даної компанії в Європі. Але через те, що вони розташовані в Україні, не мають права експортувати яловичину до Європи. «Ми стикаємося з проблемами на рівні з іншими українськими компаніями, незважаючи на те, що побудували виробництво з урахуванням нашого досвіду роботи в Європі й з дотриманням усіх вимог якості та безпеки. На сьогодні ми ще не отримали дозволу експортувати нашу продукцію до Європи, хоча розуміємо, що вона нічим не відрізняється від тієї, що виробляє наша компанія в Європі», - зазначив Г.ШИМЕЧЕК під час Українсько-німецького форуму.