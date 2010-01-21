«Хлібпром» інвестував 5,5 млн. грн. у Львівський хлібзавод
13:06, 21 січня 2010Агро
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У лінію з виробництва батонів
«Концерн Хлібпром», один з найбільших виробників хлібобулочної продукції, інвестував 5,5 млн. грн. у реконструкцію Львівського хлібзаводу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі концерну.
Кошти були спрямовані на реконструкцію лінії з виробництва батонів на ТОВ “Хлібокомбінат “Львів”.
Як відзначається, потужність лінії у результаті реконструкції була збільшена на 30%.
Довідка УНІАН. ВАТ «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших національних виробників хліба в Україні.
Згідно з дослідженням Концерну "Хлібпром», його частка на ринку хліба складає близько 7-8%.
Потужності Концерну складають 800 тонн на добу і розташовані у п`яти областях України.
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