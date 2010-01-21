«Хлібпром» інвестував 5,5 млн. грн. у Львівський хлібзавод

«Концерн Хлібпром», один з найбільших виробників хлібобулочної продукції, інвестував 5,5 млн. грн. у реконструкцію Львівського хлібзаводу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі концерну.

Кошти були спрямовані на реконструкцію лінії з виробництва батонів на ТОВ “Хлібокомбінат “Львів”.

Як відзначається, потужність лінії у результаті реконструкції була збільшена на 30%.

Довідка УНІАН. ВАТ «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших національних виробників хліба в Україні.

Згідно з дослідженням Концерну "Хлібпром», його частка на ринку хліба складає близько 7-8%.

Потужності Концерну складають 800 тонн на добу і розташовані у п`яти областях України.