«Оболонь» знизила виробництво пива на 14,8%

ЗАТ «Оболонь», один з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, за підсумками 2009 року випустило 96,6 млн. дал пива, що на 14,8% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

При цьому в компанії відзначили, що у 2009 році пивна галузь України продовжувала залишатися під значним впливом економічної кризи, у зв`язку з чим відбулося загальне падіння виробництва пива на 6,3%.

«Зокрема, у 2009 році відбулося зменшення купівельної спроможності населення через зниження реальних доходів, а звуження кредитних програм банків зумовило обмеження обігових коштів. Крім того, уряд ініціював в розпал пивного сезону з порушенням закону підвищення акцизів на пиво у два рази, що викликало зростання цін на продукцію», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що «Оболонь» закріпила свій статус найбільшого експортера пива з України. У 2009 році компанія розвивала експортну програму і реалізувала за кордоном 80% пива, експортованого з України. У цілому за 12 місяців минулого року компанія експортувала 27 млн. дал пива.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – крупний національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві і 6 підприємств у регіонах України. Основні бренди компанії: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора».