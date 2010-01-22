Херсонський хлібокомбінат збільшив випуск хліба на 40%

ВАТ “Херсонський хлібокомбінат” збільшив випуск продукції на 40% - до 37 т/доба у зв`язку зі снігопадами, які утруднили постачання хліба з Миколаєва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-мер Херсона з питань транспорту і торгівлі Юрій ХРИСТИЧ.

За його словами, 21 січня комбінат випустив 22,5 тонни хлібобулочних виробів, проте вже на 22 січня надійшли заявки від роздрібних мереж на 37 тонн хліби, які підприємство зобов`язалося задовольнити.

Як повідомляв УНІАН, через погіршення метеоумов утруднено рух транспорту на трасі між Херсоном і Миколаєвом.