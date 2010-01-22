У Криму в 2009 році урожай рису збільшився наполовину - до 95 тис. т
12:39, 22 січня 2010Агро
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За рахунок збільшення площ і врожайності
У 2009 р. в Автономній Республіці Крим валовий збір рису склав 94,9 тис. т, що більше порівняно з 2008 р. на 55,1%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.
Збільшення урожаю відбулося як за рахунок збільшення прибраних площ на 27% до 15,5 тис. га, так і зростання врожайності на 10,9 ц до 61,2 ц/га.
При цьому, валовий збір гречки в Криму в 2009 р. зменшився на 25% і склав 0,27 тис. тонн. При цьому прибрана площа в минулому році збільшилася на 33,3% до 0,4 тис. га, проте врожайність знизилася на 3,9 ц до 7,0 ц/га.
Урожай проса в минулому році урожай збільшився на 11,8% і склав 1,92 тис. тонн.
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