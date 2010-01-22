У Криму збільшилося виробництво сільгосппродукції

У Автономній Республіці Крим валове виробництво продукції сільського господарства за підсумками 2009 року збільшилося на 4,3%, або на 182,6 млн. грн. порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. 418,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики АРК.

Виробництво продукції рослинництва в 2009 році збільшилося на 4,8%, тваринництва – на 3,9% порівняно з 2008 роком.

Зокрема, сільгосппідприємства Криму збільшили виробництво продукції тваринництва на 2,4%, або 22,6 млн. грн., – до 967,2 млн. грн., рослинництва – понизили на 14,6%, або 172,3 млн. грн., – до 1006,2 млн. грн.

Господарства населення Криму за 2009 рік збільшили виробництво продукції тваринництва на 5%, або 60 млн. грн., – до 1 млрд. 258,4 млн. грн., рослинництва – на 29,8%, або 272,2 млн. грн., – до 1 млрд. 187,1 млн. грн.