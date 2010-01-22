МінАП оприлюднило проект ухвали про виплату дотацій

Кабмін планує затвердити порядок нарахування, виплати і використання коштів, направлених для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко і м`ясо у живій вазі.

Про це йдеться у проекті постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства аграрної політики України.

Як наголошується в проекті постанови, порядок встановлює механізм нарахування, виплати і використання коштів, направлених на виплату дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від форми власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства, за поставлені ними починаючи з 31 грудня 2009 року переробним підприємствам молоко і м`ясо у живій вазі.

Нарахування і виплата дотацій провадиться переробними підприємствами усіх форм власності, які мають власні і орендовані переробні потужності.

Порядок не поширюється на операції з постачання молока, молочної продукції, м`яса і м`ясопродуктів, виготовлених переробними підприємствами з імпортованої сировини і з сировини, поставленої не у живій вазі і не власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, з постачання імпортованої сировини, з постачання молока і м`яса у живій вазі посередниками, а також з переробки сировини на давальницьких умовах.

Проект ухвали підготовлений на виконання плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону від 22 грудня 2009 р. № 1782 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи", схваленої на засіданні Кабінету Міністрів України 13 січня 2010 року.

Законом № 1782 визначено, що порядок нарахування, виплати і використання коштів, спрямованих для виплат дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко і м`ясо у живій вазі, визначається Кабінетом Міністрів, що вимагає прийняття цього проекту постанови.