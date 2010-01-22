«Баядера» цього року збільшить потужності “НВК”

Група компаній «Баядера», один з найбільших виробників алкогольної продукції в Україні, планує у квітні 2010 року почати будівництво другої черги лікерогорілчаного заводу «Національна горілчана компанія» у Черкаській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Президент групи компаній «Баядера» Ольга НЕЧИТАЙЛО-РІДЖОК на зустрічі з журналістами в Києві у п`ятницю.

«Ми приступимо до будівництва другого етапу заводу в Черкаській області. У квітні заб`ємо перший кілочок», - повідомила вона.

Необхідність будівництва, за словами О.НЕЧИТАЙЛО-РІДЖОК, викликана недостатністю виробничих потужностей. Обсяг інвестицій не озвучується.

За словами О.НЕЧИТАЙЛО-РІДЖОК, будівництво другого виробничого майданчика на території заводу дозволить збільшити його виробничі потужності удвічі – з 24 млн. пляшок об`ємом 0,5 л. до 48 млн. пляшок. Вона повідомила, що компанія вже підготувала проект, який на даний момент проходить експертизу. У компанії сподіваються завершити будівництво заводу через 1,5 роки.

Довідка УНІАН. Група «Баядера» під управлінням ТзОВ «Баядера Холдинг» займається виробництвом власних торгових марок алкогольних напоїв, а також імпортом і дистрибуцією лікеро-горілчаних виробів. Працює на ринку з 1991 року.

До групи входять: ТОВ "Баядера Холдинг" – компанія, що управляє; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Україна) (ТОВ «НАТ») – маркетинг і управління виробництвом; ТОВ "Національна горілчана компанія" (ТОВ «НВК») – завод-виробник лікерогорілчаної продукції: торгові марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ВАТ "Коблево" – виробництво винної продукції: торгові марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ТОВ "Баядера Імпорт" – ексклюзивний імпортер і дистриб`ютор алкогольної продукції на території України; ПП "Баядера" і «Авант Трейд» – дистриб`ютор власних алкогольних брендів на території України; ТОВ "Національні алкогольні традиції" (Росія) – дистрибуція алкогольних напоїв на території РФ.