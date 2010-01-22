Кабмін підвищив мінімальні ціни на алкоголь

Кабінет міністрів України підвищив мінімальні відпускні і роздрібні ціни на алкогольні напої.

Відповідну постанову "Про внесення змін до додатку до постанови від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 23 грудня 2009 р. № 1428 опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, мінімальна оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби встановлюється на рівні 68,05 за 1 літр 100%-го спирту, роздрібна - 89,8 грн., на коньяк тризірковий - 95,35 грн. і 131,6 відповідно, коньяк чотиризірковий - 106,3 і 146,7 грн., п`ятизірковий - 120,8 і 166,7 грн. та на інші спиртні дистиляти і спиртні напої - 95,35 і 131,6 грн.

На вина в скляній тарі місткістю 0,7 л і в іншій тарі місткістю 1 л мінімальні роздрібні ціни становитимуть 12 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін встановив мінімальну оптову-відпускну ціну на горілку і лікеро-горілчані вироби на рівні 58,33 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібну – 70 грн. за 1 літр 100% спирту. Мінімальна оптово-відпускна ціна на коньяк «3 зірки» встановлена на рівні 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн., на коньяк «4 зірки» – 116,67 грн. і 140 грн. відповідно, на коньяк «5 зірок» – 133,33 грн. і 160 грн.

На інші спиртні дистиляти і спиртні напої мінімальна оптово-відпускна ціна становить 104,17 грн. за 1 літр 100% спирту, роздрібна – 125 грн.