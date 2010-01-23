Депутати заборонили продавати пиво у громадських місцях

Виробники пива задоволені прийнятим напередодні Верховною Радою законом, що обмежує реалізацію і споживання слабоалкогольних напоїв та пива у громадських місцях, пише Дело.

Новий закон, який фактично прирівнює пиво до горілки, – зокрема, на нього поширюються ті самі обмеження, що й на горілку і сигарети, виявився дещо м`якшим, ніж хотілося виробникам горілки, що його лобіювали. Забороняються продажі пива і слабоалкогольних напоїв у транспорті. Поза законом також продаж хмільного напою на масових заходах. Причому, за порушення цих норм депутати встановили дуже високі штрафи 3400 гривень. Але головне обмеження – заборона на продаж хмільного напою в рундуках, виробникам пива вдалося прибрати із закону.

Пивовари погоджуються з необхідністю заборони продажу пива неповнолітнім, але висловлюють побоювання з приводу решти обмежень, прописаних у законі. "Ми підтримуємо закон у частині обмеження споживання пива неповнолітніми. Але в іншому обмеження дуже істотні", - сказала Галина Коренькова, гендиректор асоціації "Укрпиво".

Разом із тим, учасники ринку обережно говорять про заборону вживання алкоголю у громадських місцях – вони згодні із тим, що пиво краще пити у спеціальних закладах, але не виключають, що це призведе до зниження його продажів. "Ми не проводили досліджень на предмет того, який відсоток споживачів п`є пиво в громадських місцях. Можливо, це призведе до зниження об`сягів продажу пива. Але ми погоджуємося із тим, що пиво слід вживати у спеціальних закладах”, - сказав виконавчий директор ВАТ ПБК "Славутич" Ігор Товкач.

Рішуче агітують за обмеження споживання пива горілчані компанії. "Пиво за своєю суттю є слабоалкогольним напоєм. Закріплення цього статусу на законодавчому рівні і обмеження реалізації цієї продукції є логічним кроком. Це створює рівні умови доступу до різних видів алкогольної продукції", - відзначив директор Асоціації "Укргорілка" Іван Жолнер.

Саме виробники горілки пролобіювали підвищення у червні 2009 року акцизів на пиво і вино з 0,31 гривень до 0,6 гривень за літр. Це автоматично підвищило вартість напоїв мінімум на 0,50 гривень. Горілчарі розраховують на те, що при однакових обмеженнях на продаж, а також при зростанні вартості пива (мінімальна вартість горілки становить 17,96 гривень за 0,5 літра) споживач зробить вибір на користь міцнішого алкоголю.