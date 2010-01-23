Грузія скоротила експорт вина на 10%

Грузія торік експортувала 10 млн. 968,2 тис. пляшок вина, що на 10% менше, ніж у 2008 році, повідомили в департаменті лози і вина "Самтрест" Мінсільгоспу республіки, повідомляє Дело.

Скорочення експорту було обумовлене зменшенням майже на третину постачань вина в Україну, ринок якої, після закриття в 2006 році традиційного для Грузії російського ринку, став головним для збуту грузинської винної продукції.

У 2009 році експорт грузинського вина в Україну скоротився порівняно з попереднім роком на 2 млн. 174,2 тис. пляшок (у еквіваленті 0,75 літра), або на 32,2% - до 4 млн. 573,5 тис. пляшок (41,7% всього експорту вина).

При цьому виріс експорт вина до Казахстану (з 8,7% до 16% всього експорту), Білорусі (з 7,4% до 11,5%), а також до Латвії, Литви, Азербайджану, Китаю.

Представник департаменту відзначив, що минулого року Грузія розширила географію експорту винної продукції з 40 до 45 країн, проте компенсувати втрату російського ринку, куди в колишні роки поставлялося понад 80% грузинських вин, поки що не вдається.

У 2008 році Грузія експортувала 12 млн. 192,5 тис. пляшок вина, що на 9,7% більше, ніж у 2007 році.

Росія заборонила імпорт грузинського вина у березні 2006 року.