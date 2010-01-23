Тимошенко за створення державного аграрного банку

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що cтворення державного аграрного банку сприятиме розвитку аграрного бізнесу в Україні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, про це вона сказала на нараді з господарським активом Київської області в Обухові.

«Якщо ми налагодимо роботу такого банку ми забезпечимо аграріїв доступними довгостроковими кредитами», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що надання довгострокових кредитів аграріям під низькі відсоткові ставки – це головна запорука розвитку аграрного бізнесу в Україні. «Потрібно, щоб кредити для аграріїв стали довгостроковими – на 5-7 років під 5% річних у національній валюті та без застави», - підкреслила прем’єр-міністр. При цьому вона додала, що замість застави буде застосовуватися державне страхування кредитів.

Голова уряду переконана, що високі кредитні ставки несумісні з розвитком економіки і веденням бізнесу. Ю.ТИМОШЕНКО також вважає за необхідне докорінно змінити державну фінансову кредитну політику.