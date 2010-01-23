Безкоштовні земельні акти видадуть за три місяці

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогодні в Україні видано безкоштовно 1 млн. земельних актів, а протягом трьох місяців, у випадку, якщо до влади не повернеться «мафія», буде видано всі 6 млн. земельних актів.

Про це вона заявила під час робочої поїздки до Київської області, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

За її словами, уряд щотижня продовжуватиме видавати по 100 тис. земельних актів.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на сьогодні лише у Київській області вже видано 57 тис. безоплатних актів на право власності на земельні ділянки.

Водночас голова уряду заявила, що видачі земельних актів чиниться шалений супротив, особливо у Донецькій та Луганській областях. «Сказати, що це земельна мафія – це нічого не сказати. Ми три місяці ламаємо їй хребет. Я звільнила вже більше 700 чиновників всіх рівнів у Держкомземі», – підкреслила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що завершить програму з безкоштовної видачі земельних актів до кінця. «Якщо видано вже понад 1 млн. актів, – це значить, що система починає працювати, і це значить, що за три місяці ми для країни ці акти видамо повністю», – наголосила вона.