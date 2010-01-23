Прем’єр вручила понад 3,6 тис. держактів на землю

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вручила 3 тисячі 634 безоплатних акти на право власності на земельні ділянки жителям Київської області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО видала акти у Бучі під час робочої поїздки до Київської області.

Прем’єр-міністр нагадала, що станом на сьогодні в Україні видано понад 1 млн. безкоштовних земельних актів, і наголосила, що протягом трьох місяців уряд планує видати безкоштовно всі 6 млн. земельних актів.